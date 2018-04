Qualifs Mondial 2019 dames – Jassina Blom forfait pour Italie – Belgique

Jassina Blom, milieu de terrain de Twente, blessée au pied, ne sera pas du voyage en Italie où les Red Flames vont disputer mardi une rencontre cruciale dans le cadre des qualifications pour le mondial 2019 de football féminin, a annoncé dimanche le coach belge Ives Serneels. Elle n’avait déjà pas joué contre le Portugal (1-1) vendredi à Louvain. La Belgique est deuxième du Groupe 6 avec 10 points, derrière l’Italie, 15 points, qui a disputé un match de plus.

Les sept vainqueurs de groupe sont directement qualifiés pour la phase finale, organisée en France du 7 juin au 7 juillet 2019. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront les barrages, disputés en deux tours, avec en jeu le tout dernier ticket qualificatif. Les demi-finales auront lieu le 1er et le 9 octobre, la finale le 5 et le 13 novembre.

En tout, vingt-quatre équipes seront qualifiées pour le Mondial 2019. La Belgique n’y a jamais pris part. Son premier grand tournoi international a été l’Euro 2017 aux Pays-Bas, conclu par une élimination au premier tour après une victoire et deux défaites.

Source: Belga