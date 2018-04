MotoGP – Victoire du Britannique Cal Crutchlow dans un GP d’Argentine mouvementé, Xavier Siméon 21e

Le Britannique Cal Crutchlow (Honda) a remporté le Grand Prix d’Argentine de MotoGP, deuxième épreuve de la saison, dimanche à Termas de Rio Hondo au terme d’une course à rebondissements et au scénario dramatique. Côté belge, Xavier Siméon (Ducati) a terminé 21e, comme au Qatar lors de son tout premier Grand Prix en MotoGP. Cal Crutchlow remporte sa 3e victoire en MotoGP et a devancé le Français Johann Zarco (Yamaha Tech 3). L’Espagnol Alex Rins (Suzuki), 3e, complète le podium.

Cal Crutchlow (38 pts) prend la tête au championnat du monde avec 3 points d’avance sur l’Italien Andrea Dovizioso (Ducati) vainqueur de l’épreuve d’ouverture au Qatar.

Le départ de la course avait déjà du être retardé de plusieurs minutes en raison des conditions météos avec de la pluie sur la piste, et d’une situation cocasse. Tous les pilotes sont rentrés en effet au stand pour changer leurs pneumatiques, sauf l’Australien Jack Miller (Pramac Ducati) auteur de la pole. En infraction, les pilotes ne pouvaient pas tous démarrer des stands, les organisateurs ont alors décidé de donner une pénalité de 24 places à tous les pilotes, sauf Miller bien sûr, seul sur sa première ligne.

Ce n’était pas tout, Marc Marquez (Honda) voyait sa moto caler avant la procédure de départ. L’Espagnol a fait demi-tour sur la grille, là aussi une manoeuvre interdite, écopant d’une pénalité (passage dans les stands). Miller, de son côté, terminera finalement 4e.

Marc Marquez, lui, n’en est pas resté là, accrochant de façon peu cavalière l’Italien Valentino Rossi (Yamaha) à quatre tours de la fin, mettant à terre le célèbre numéro 46. Marquez, qui a terminé 5e sur la piste, a écopé d’une nouvelle pénalité, de 30 secondes, pour être classé 18e, sans prendre de points au championnat.

L’Espagnol a voulu se rendre ensuite au stand de Rossi après la course pour s’excuser, mais s’est buté à une fin de non recevoir du clan italien.

Le prochain rendez-vous aura lieu à Austin, aux Etats-Unis, dans quinze jours, le 22 avril avec le GP des Etats-Unis.

Source: Belga