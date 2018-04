Moto3 – Livio Loi, 15e du GP d’Argentine en Moto3, marque son 1er point de la saison

Livio Loi (KTM) a pris la 15e place du GP d’Argentine motocycliste en catégorie Moto3, dimanche sur le circuit Termas de Rio Hondo. Il marque son 1er point de la saison à l’issue du 2e des 19 épreuves du championnat du monde. Le Limbourgeois de 20 ans avait abandonné au Qatar lors de la course d’ouverture du championnat. La victoire est revenue à l’Italien Marco Bezzecchi (KTM). Il a enlevé à 19 ans sa première victoire dans la catégorie.

Bezzecchi a devancé de 4.689 secondes l’Espagnol Aron Canet (Honda), déjà 2e au Qatar, et de 4.963 secondes l’Italien Fabio di Giannantonio (Honda).

Canet est leader du championnat avec 40 points devant l’Espagnol Jorge Martin, premier au Qatar et 11e en Argentine, 30 et Bezzecchi 25. Loi est 19e avec un point.

Source: Belga