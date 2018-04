Moto3 – GP d’Argentine – Livio Loi, 15e: « J’aurais pu faire beaucoup mieux »

« Ce matin, l’échauffement a été très difficile à cause des conditions météo. Je n’ai pas été capable de commencer la course avec les meilleures sensations, mais ensuite je me suis amélioré petit à petit et à la fin j’étais dans un groupe qui se battait pour la dixième place », a expliqué Livio après sa 15e place au GP d’Argentine, 2e manche du championnat du monde de motocyclisme en catégorie Moto3, dimanche sur le circuit de Termas de Rio Hondo. « Mais Jorge Martin est passé et j’ai été contraint d’aller dans la partie mouillée du circuit et j’ai failli chuter. Trois ou quatre coureurs m’ont doublé et j’ai perdu plusieurs places dans le dernier tour. Ces choses peuvent arriver. C’est dommage parce qu’on aurait pu faire beaucoup mieux. »

Source: Belga