F1 – GP du Bahreïn – Victoire de Sebastian Vettel (Ferrari) devant Bottas et Hamilton, Stoffel Vandoorne 8e

Sebastian Vettel a remporté le Grand Prix du Bahreïn de Formule 1, 2e des 21e épreuves du championnat du monde 2018, dimanche sur le circuit de Sakhir à Manama. Au volant de sa Ferrari, l’Allemand a devancé les deux Mercedes. Le Finlandais Valtteri Bottas s’est classé 2e à 699/1000es de seconde. Le champion du monde en titre le Britannique Lewis Hamilton, parti en 9e position après avoir écopé de 5 places de pénalité pour avoir changé sa boîte de vitesses, a complété le podium à 6.512 secondes. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a pris la 8e place du 22e GP de sa carrière. Il s’agit du 3e meilleur résultat du Courtraisien après ses deux 7e places à Singapour et en Malaisie l’an dernier. Il avait obtenu la 9e place à Melbourne le 25 mars lors de l’ouverture du championnat. Quadruple champion du monde (2010, 2011, 2012, 2013), Vettel a résisté au retour de Bottas en fin de course. Il a enlevé à 30 ans sa 49e victoire et son 101e podium à l’occasion de son 200e Grands Prix. L’Allemand avait signé samedi la 51e pole de sa carrière. Déjà vainqueur en Australie, il possède le maximum de points (50) au championnat. Il devance Hamilton (33) et Bottas (22). L’Espagnol Fernando Alonso (McLaren), 7e, occupe la 4e place avec 16 unités. Vandoorne est 11e avec 6 points.

Le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) a abandonné au 36e tour après avoir renversé un de ses mécanos en repartant après un changement de pneumatiques. Il occupait la 3e place au moment de son retrait.

Les deux Red Bull, celle de l’Australien Daniel Ricciardo et du Néerlandais Max Verstappen, ont renoncé très tôt dans la course, respectivement après 2 et 5 des 57 tours.

La 3e manche du championnat se courra à Shanghai, en Chine, dans une semaine (le 15 avril).

Source: Belga