Coupe Davis – Qualification américaine après la défaite des Belges Gillé et Vliegen en double

Les Belges Sander Gillé et Joran Vliegen se sont inclinés par 3-0 devant les Américains Ryan Harrison et Jack Sock en double lors des quarts de finale de Coupe Davis samedi à Nashville, dans le Tennessee. Le duo limbourgeois, composé de Sander Gillé (ATP double 84) en Joran Vliegen (ATP double 98) a perdu en quatre set (5-7; 7-6; 7-6; 6-4) à l’issue d’un match de trois heures sur le court du Curb Event Center de l’Université Belmont (surface dure, indoor) où les Etats-Unis accueillent l’équipe belge. La victoire des Américains Jack Sock (ATP 16) et Ryan Harrison (ATP 54), survient après une autre défaite belge, celle de Joris De Loore (ATP 319) et Ruben Bemelmans (ATP 110) vendredi en simple.

Après six années de disette, les Etats-Unis vont donc disputer en septembre prochain les demi-finales de la Coupe Davis.

Source: Belga