Coupe Davis: Nadal domine Zverev et ramène l’Espagne à égalité

Le N.1 mondial Rafael Nadal a dominé Alexander Zverev (ATP 4) en trois sets, 6-1, 6-4, 6-4, dimanche, à Valence. Nadal permet ainsi à l’Espagne de revenir à 2-2 dans son quarts de finale avec l’Allemagne. Le simple décisif opposera dimanche après-midi les vétérans David Ferrer (36 ans, ATP 33) et Philipp Kohlschreiber (34 ans, ATP 34). Sur terre battue, Nadal n’a laissé aucune chance à Zverev, confirmant son retour en forme après deux mois sans jouer sur blessure. Le Majorquin s’est imposé en 2 heures et 16 minutes, soit son 24e succès d’affilée en simple de Coupe Davis depuis 2004. C’est sa quatrième victoire en quatre confrontations avec Zverev, très nerveux dimanche et qui s’est plaint selon la télévision espagnole de douleurs à un bras.

Source: Belga