Coupe Davis – David Ferrer envoie l’Espagne en demi-finales

L’Espagne s’est qualifiée pour les demi-finales de Coupe Davis de tennis grâce à la victoire en cinq sets, 7-6 (7/1), 3-6, 7-6 (7/4), 4-6 et 7-5 du vétéran David Ferrer (ATP 33), 36 ans, sur l’Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 34), 34 ans, dans le simple décisif dimanche au coeur de la Plaza de Toros de Valence. La rencontre a duré 4 heures et 51 minutes. Le N.1 mondial Rafael Nadal avait auparavant égalisé pour l’Espagne en écrasant en trois sets, 6-1, 6-4, 6-4, Alexander Zverev (ATP 4), son 24e succès d’affilée en simple de Coupe Davis depuis 2004. Il est invaincu contre Zverev en quatre confrontations.

Indécise et laborieuse, la rencontre entre Ferrer et Kohlschreiber s’est jouée au dernier set, tournant au bénéfice de Ferrer, originaire de la communauté de Valence, après le break réussi au 11e jeu.

Menés 2-1 après la défaite de leur double Marc Lopez – Feliciano Lopez, samedi face à Jan-Lennard Struff et Tim Puetz, vainqueurs 6-3, 6-4, 3-6, 6-7 (4/7) et 7-5, les Espagnols ont su redresser la situation.

Vendredi, Zverev avait donné l’avantage à l’Allemagne en battant Ferrer (ATP 33) en trois sets, 6-4, 6-2, 6-2.

Mais Rafael Nadal s’était ensuite montré tout aussi expéditif, 6-2, 6-2, 6-3, contre Kohlschreiber.

L’Espagne se produira du 14 au 16 septembre en demies en France, tenante du titre, qui s’est imposée 3-1 contre l’Italie à Rome.

La Croatie accueillera de son côté les Etats-Unis, tombeurs de la Belgique, finaliste l’an dernier mais qui s’est déplacée très déforcée, sans David Goffin (ATP 10) et Steve Darcis (ATP 143), à Nashville, où elle a perdu les trois premiers matches vendredi et samedi.

