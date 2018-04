Audi Hockey League – Faux pas du Watducks battu 2-6 par le Racing, le Dragons partage avec le Braxgata

Dans le match au sommet de la 18e journée de l’Audi Hockey League entre le Waterloo Ducks, leader du championnat, s’est incliné 2-6 face au Racing de Bruxelles, 4e au classement. Le leader brabançon a subi sa deuxième défaite de la saison, dimanche, Drève d’Argenteuil. Les Canards avaient pourtant pris l’avance 2-0 dans le premier quart temps, via William Ghislain et Simon Gougnard (sur pc). Les Rats répondaient dans le deuxième quart par l’entremise de l’Irlandais Conor Harte (27e pc) et leur attaquant espagnol Willy Garcia (30e), avant de prendre les commandes de la rencontre par Tom Boon juste avant le repos (34e). Tommy Willems (41e), Cédric Charlier (50e) et à nouveau Boon (57e pc) accentuaient le score en deuxième mi-temps.

Si John-John Dohmen et ses équipiers conservent toujours la 1e place du classement, ils ne la doivent qu’à une meilleur différence de deux buts par rapport au Dragons, qui a lui partagé l’enjeu 2-2 à domicile face au Braxgata de Loïck Luypaert.

Waterlootois et Anversois, avec 42 points à cinq journées de la fin du championnat, se disputeront dans les semaines à suivre le premier ticket qualificatif pour l’Euro Hockey League, réservé au vainqueur de la phase régulière de la compétition avant les playoffs.

En troisième position, le Léopold (36 pts), victorieux 3-1 face au Daring, possède toujours trois unités d’avance sur le Racing (33), tandis que La Gantoise (31), revenue de l’Orée avec les 3 points grâce à son succès 2-4, reste en embuscade derrière les Rats pour une place dans le Final Four. A cet égard, le duel de dimanche prochain à la Noorderlaan entre Gantois et Racingmen revêtira une importance capitale.

En bas de classement, la lanterne rouge le Pingouin, défait 1-2 par l’Herakles, et Louvain, dominé également 1-2 par le Beerschot, ont laissé s’envoler leurs derniers espoirs de maintien en Division Honneur.

Source: Belga