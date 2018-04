Attaque à Münster: le conducteur était connu de la police pour des faits mineurs

Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’auteur présumé de l’attaque perpétrée samedi après-midi à Münster, dans l’ouest de l’Allemagne, était connu de la police pour avoir commis quelques faits mineurs, a indiqué dimanche Elke Adomeit, du parquet de Münster. L’homme était connu de la police pour avoir commis des faits de menaces, de dommages matériels, de délit de fuite et de fraude en 2015 et 2016. Tous ont été classés sans suite.

« A première vue, nous n’avons aucune indication d’une forte activité criminelle », a souligné Mme Adomeit.

Un Allemand, âgé de 48 ans et souffrant de troubles psychologiques, a foncé sur la terrasse d’un café-restaurant dans le centre-ville de Münster samedi après-midi. Deux personnes sont décédées, une femme de 51 ans et un homme de 65 ans. Une vingtaine d’autres ont été blessées, dont une dizaine grièvement, selon la police. Parmi les blessés figurent au moins deux citoyens des Pays-Bas voisins, selon le ministère néerlandais des Affaires étrangères, une femme légèrement atteinte et une autre dans un état jugé « critique ».

La police a écarté toute motivation terroriste ou politique à cette attaque, privilégiant les troubles psychiques du conducteur pour expliquer ce drame.

Source: Belga