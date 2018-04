André Grosjean, l’ancien bourgmestre de Welkenraedt, est décédé

Tweet on Twitter

André Grosjean, qui a été bourgmestre de Welkenraedt durant 20 ans, entre 1983 et 2003, est décédé samedi à l’âge de 85 ans. Le socialiste a également été conseiller provincial de 1971 à 1981, président du conseil provincial de 1980 à 1981, sénateur de 1981 à 1995 et député de 1995 à 1998. André Grosjean a commencé à siéger au Conseil communal au lendemain de la fusion des communes. Dès son premier mandat de bourgmestre, il a inauguré le centre culturel, appelé le Forum des Pyramides. Il est aussi à l’origine de la rénovation de la place des Combattants ou encore de la construction de la nouvelle gare.

En mai 1995, André Grosjean quitte le Sénat, où il siégeait depuis 1981, pour la Chambre. Député fédéral, il abandonne son mandat à mi-législature, en 1998, au profit de son suppléant, André Frédéric, pour se consacrer exclusivement à la gestion communale.

En avril 2003, après vingt ans à la tête de Welkenraedt, il remet les clés de la commune à Claude Klenkenberg et reste conseiller communal.

En 2010, il décide de se retirer de la vie politique.

Source: Belga