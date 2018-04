Mariage de Meghan et Harry : retour sur les robes royales les plus marquantes

Tweet on Twitter

A un peu plus d’un mois du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, qui se tiendra le 19 mai dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, les rumeurs concernant la robe de l’actrice ne cessent d’enfler.

La maison Ralph & Russo aurait été désignée pour concevoir cette pièce d’exception, qui sera scrutée à la loupe tout au long de la cérémonie. L’occasion de revenir sur les plus belles robes de mariée créées pour les plus grands mariages royaux ou princiers, que ce soit pour Elizabeth II, Grace Kelly, Lady Diana, ou plus récemment Kate Middleton. Tour d’horizon en images de ces créations entrées dans le panthéon de la mode.