WRC – Tour de Corse – 2e journée: Ogier (M-Sport Ford) augmente son avance en tête, Thierry Neuville passe 3e

Le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford) s’est rapproché d’un second succès sur l’Ile de Beauté en continuant d’accroître son avance samedi à l’issue de la 2e journée du Tour de Corse, quatrième manche (sur 13) du Championnat du monde des rallyes WRC. Le quintuple champion du monde devance désormais l’Estonien Ott Tänak (Toyota) de 44.5 secondes et Thierry Neuville (Hyundai) de 44.6 secondes. Le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota), occupe le 4e rang à près de 55 secondes d’Ogier (54.9), à l’issue des six spéciales du jour.

Longtemps deuxième, Thierry Neuville a perdu une place en fin de journée de toute justesse pour 1 dixième de secondes. « Qu’est-ce que je peux dire ? Nous avons fait de notre mieux », a réagit Thierry Neuville après la 10e spéciale, la dernière de samedi. Auparavant, le pilote germanophone s’était plaint de manque de grip dans l’ES 8. « J’essaie, j’essaie, mais si nous ne faisons pas attention, la prochaine on est dans le décor. Il faut rester très prudent. »

Le Britannique Kris Meeke (Citroën C3) est sorti de la route et a été contraint à l’abandon.

Sébastien Ogier file vers une deuxième victoire au Tour de Corse, et vers un 3e succès cette saison. Dimanche s’ouvrira par une spéciale (ES11) de 55.17 km et le rallye se terminera par une traditionnelle Powerstage dimanche midi (de 16.25 km).

