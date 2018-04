Romelu Lukaku élu « Joueur du mois » à United pour la première fois

Romelu Lukaku a été élu « Joueur du mois de mars » de Manchester United par les supporters des ‘Red Devils’, a annoncé le club anglais vendredi. C’est la première fois que le Diable Rouge reçoit cette distinction mensuelle depuis son arrivée à Old Trafford l’été dernier. En mars, Lukaku a inscrit quatre buts et délivré un assist en cinq rencontres avec United, toutes compétitions confondues. Surtout, il a inscrit son 100e but en Premier League lors de la victoire 2-0 sur Swansea le 31 mars.

Lukaku a reçu 71% des votes. Il devance largement Nemanja Matic (22%) et Ashley Young (7%). Déjà nommé en septembre et février, Lukaku n’avait pas encore été élu « Joueur du mois » par les fans de Manchester United.

« Le dernier mois a été excellent à titre personnel et était bien pour l’équipe aussi. Nous jouons bien et voulons continuer à profiter du moment afin d’essayer de progresser dans la dernière partie de la saison », a commenté l’avant-centre. « C’est important de finir fort, nous devons le faire. Nous sommes Manchester United et devons viser la plus haute position dans le championnat. »

Source: Belga