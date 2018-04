Les Belges à l’étranger – Manchester United retarde le sacre de Manchester City au terme d’un derby renversant

Manchester United a remporté un derby complètement fou (2-3) sur le terrain de Manchester City, retardant ainsi le titre en Premier League de football de leur rival. Vincent Kompany, buteur, a joué les 90 minutes tandis que Kevin De Bruyne a disputé les 20 dernières minutes pour City. Chez les Red Devils, Romelu Lukaku a également joué l’entièreté de la rencontre. Trois jours après la gifle reçue sur le terrain de Liverpool en Ligue des Champions, Pep Guardiola a opéré quatre changements dans son onze de base dont Bernardo Silva à la place de Kevin De Bruyne. Revanchards, les Citizens mettaient la pression sur la défense de ManU. Sur un corner botté par Sane, Kompany envoyait un coup de tête rageur au fond des filets pour mettre les Skyblues aux commandes (25e). Cinq minutes plus tard, Gundogan doublait la mise sur une frappe croisée (30e) et enfonçait un United inexistant.

Alors que Manchester City filait tout droit vers le titre, les joueurs de José Mourinho renversèrent totalement la vapeur après la pause. En l’espace de deux minutes (53e et 55e), Pogba plantait un doublé et rétablissait l’égalité. City n’y était plus et voyait son plus grand rival prendre les commandes grâce à Smalling (69e).

Pep Guardiola jetait alors toutes ses forces dans la bataille avec les montées de De Bruyne, Jesus et Agüero. L’Argentin et Sterling se créaient encore une occasion franche dans une fin de match très nerveuse mais De Gea veillait au grain.

Manchester City devra donc encore attendre avant de pouvoir célébrer son cinquième titre de champion d’Angleterre. Les Citizens auront d’abord rendez-vous mardi soir avec Liverpool en quarts de finale retour de la Ligue des Champions et tenteront de renverser le score de 3-0 concédé à Anfield Road.

Source: Belga