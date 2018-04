Les Belges à l’étranger – Koen Casteels (Wolfsburg) a arrêté un penalty de Nils Petersen, assist de Divock Origi

Vainqueur 0-2 à Fribourg grâce à un doublé de son milieu offensif Daniel Didavi (2e et 83e), Wolfsburg s’est donné un tout petit peu d’air dans le bas du tableau de la Bundesliga. Il s’est en effet rapproché à un point de son adversaire du jour, 14e, mais surtout, il a distancé de deux points Mayence, 16e et actuellement barragiste, tenu en échec à Cologne (1-1), où il aura au moins empêché l’équipe locale de se rapprocher à 3 points. Didavi (ex-Stuttgart) n’a pas été le seul héros de l’équipe victorieuse dans le Bade-Wurtemberg, dont le gardien belge Koen Casteels a maintenu ses filets intacts pendant les 90 minutes de la rencontre.

Il a ainsi notamment empêché le buteur de Fribourg Nils Petersen (13 buts cette saison en Bundesliga) de transformer un penalty (hands de Robin Knoche signalé par l’assistant video puis validé par l’arbitre Sascha Stegemann) qui aurait permis la réduction du score en toute fin de partie.

A noter que Divock Origi, entré au jeu à la place de Nany Dimata à la 74e minute, a délivré l’assist du deuxième but à Didavi, après s’être joué du défenseur local Caglar Söyüncü.

Fribourg qui se déplacera à Mayence le lundi 16 avril, sent tout doucement se rapprocher l’angoisse des barrages.

Source: Belga