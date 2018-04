Les Belges à l’étranger – Barcelone, avec Vermaelen, écarte Leganes grâce à un triplé de Messi

Barcelone a pu une nouvelle fois compter sur un grand Lionel Messi pour se défaire de Leganes samedi soir lors de la 31e journée de Liga. L’Argentin a inscrit les trois buts des Catalans, vainqueurs 3-1. Thomas Vermaelen, titulaire, a disputé l’entièreté. Messi a débuté son récital par un superbe coup franc qui a terminé sa course dans le coin droit du but de Cuellar (27e). Quelques minutes plus tard, sur un service de Coutinho, l’Argentin plantait son deuxième but de la soirée (32e). Après la pause, Leganes réduisait la marque via El Zhar (68e) mais Messi, encore lui, inscrivait le troisième but du Barça d’un lob subtile.

Autoritaire leader en Liga avec 79 points, Barcelone file tout droit vers le titre de champion. Les Catalans, après ce 38e match consécutif en championnat sans défaite, comptent douze points d’avance sur l’Atlético Madrid et seize sur le Real Madrid. Ces deux formations s’affrontent dimanche à Santiago Bernabeu pour le derby madrilène.

FRANCE

Stef Peeters et Caen se sont lourdement inclinés 3-0 sur la pelouse d’Amiens. L’ancien joueur de Saint-Trond est monté au jeu à la 67e minute. Quinzième avec 35 unités, Caen reste plus que jamais concerné par le maintien. Baptiste Guillaume, pour sa part, est resté sur le banc lors du partage entre Angers et Strasbourg (1-1).

PAYS-BAS

Le NAC Breda dirigé par Stijn Vreven s’est imposé 1-0 contre Vitesse Arnhem et sort de la zone rouge. Stijn Wuytens, remplacé à la 88e minute, est passé par toutes les émotions avec l’AZ Alkmaar. Avec une avance 2-0 face au PSV, l’AZ a encaissé trois buts en cinq minutes et s’est incliné 2-3 face au leader qui est tout proche du titre.

Dans les autres rencontres de la soirée, Roda et Jannes Vansteenkiste se sont imposés 3-2 face à Zwolle. Tandis que le Sparta Rotterdam, avec Ryan Sanusi et Loris Brogno, s’est imposé sur le même score contre le VVV-Venlo.

