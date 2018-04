La 7e action Gaudi mène à l’interpellation de 215 personnes en séjour illégal

La 7e action « Gaudi » a mené à l’interpellation de « 215 délinquants en séjour illégal », selon le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration Theo Francken, rapportent Sudpresse, De Morgen et Het Laatste Nieuws dans leur édition du week-end. Cette 7e édition de l’opération qui vise les vols à la tire et vols à l’étalage a eu lieu du 1er décembre 2017 au 30 janvier 2018. Les 215 personnes « interceptées » ont été emmenées, pour 128 d’entre elles, « dans les centres fermés en vue de leur expulsion », tandis que 87 personnes ont été incarcérées en prison, mais « devront quitter le territoire à la fin de leur peine », indique Theo Francken. « Le rapatriement prioritaire des criminels en séjour illégal est la meilleure prévention possible », martèle le secrétaire d’Etat.

Avant cette 7e opération, les 6 précédentes actions « Gaudi » avaient permis d’interpeller 968 délinquants en séjour illégal.

Source: Belga