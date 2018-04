Kimi Räikkönen à nouveau le plus rapide des essais libres, Stoffel Vandoorne 17e

Le Finlandais de Ferrari Kimi Räikkönen s’est montré le plus rapide lors de la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Bahreïn, 2e manche du championnat du monde de Formule 1, samedi, à Manama. Räikkönen a bouclé son meilleur tour sur le circuit de Sakhir (5,412 km) en 1:29.868. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a signé le 17e chrono en 1:31.860. Räikkönen avait déjà réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres, vendredi (1:29.817). Le Filandais a été légèrement plus lent samedi (1:29.868). Les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen (1:30.393) et de l’Australien Daniel Ricciardo (1:30.452) le suivent au classement. Le Britannique Lewis Hamilton a réalisé le quatrième chrono (1:30.691) juste devant son rival allemand de Ferrari Sebastian Vettel (1:30.719).

L’Espagnol Fernando Alonso, équipier de Vandoorne, est dixième (1:31.445). Vandoorne pointe au 17e rang (1:31.860). Il a roulé 14 tours.

Vendredi, notre compatriote s’était classé 13e (1:33.364) de la première séance et 10e (1:31.422) de la deuxième.

Les qualifications auront lieu samedi après-midi (17h heure belge). Le Grand Prix se déroulera dimanche à partir de 18h10 heure locale (17h10 en Belgique).

La saison 2018 de F1 s’est ouverte le 25 mars par une victoire de Vettel au GP d’Australie. Le champion du monde Hamilton avait pris la deuxième place, devant Räikkönen.

Source: Belga