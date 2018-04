F1 – GP du Bahreïn – Sebastian Vettel signe sa 51e pole pour son 200e Grand Prix, Stoffel Vandoorne 14e

Le leader du championnat du monde de Formule 1 après sa victoire en Australie, Sebastian Vettel a réussi le meilleur chrono des qualifications du GP du Bahreïn, samedi sur le circuit de Sakhir. Au volant de sa Ferrari, l’Allemand a réussi le temps de 1:27.958 et devancé de 143/1000es son équipier le Finlandais Kimi Räikkönen et signé la 51e pole de sa carrière à la veille de la 2e des 21 manches du championnat 2018 qui sera aussi son 200e Grand Prix en carrière. C’est aussi la 214e pole de l’histoire de Ferrari. Un autre Finlandais Valtteri Bottas, sur Mercedes, a réussi le 3e chrono à 166/1000es. « C’était assez intense » a déclaré Vettel a sa descente de voiture. « Le premier run en Q3, j’étais très heureux, puis j’ai été balancé dans le dernier virage. Je suis très heureux d’avoir eu le deuxième run et de l’avoir eu clair. Je suis resté loin du vibreuer dans le dernier virage. La voiture a été excellente tout le week-end jusqu’à présent. »

Le champion du monde en titre Lewis Hamilton a réussi le 4e temps de la Q3 au volant de la seconde Mercedes à 262/1000es de Vettel. Le Britannique sera toutefois pénalisé de 5 places sur la grille après avoir changé de boîte de vitesse vendredi. Il s’élancera donc en principe (si aucune pénalité n’est infligée à un autre pilote) de la 9e position.

Autre pilote de pointe, le Néerlandais Max Verstappen, victime d’une sortie de route en Q1 qui a détruit sa Red Bull, s’élancera de la 14e position.

Stoffel Vandoorne partira de la 14e place à côté de son équipier chez McLaren, l’Espagnol Fernando Alonso. Notre compatriote avait terminé 10e au Bahreïn en 2016 et avait dû renoncer avant le départ en 2017.

La surprise est venue du Français Pierre Gasly (Toro Rosso), qui a signé le 6e temps, et partira 5e, à l’occasion de son 7e Grand Prix au volant d’une Toro Rosso à moteur … Honda.

Le départ de la course sera donné dimanche à 17h10 (belges).

Source: Belga