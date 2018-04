EuroMillions Volley League – Maaseik bat de nouveau Roulers et est assuré de jouer la finale

Après quatre journées dans le final 4 de l’EuroMillions Volley League, le championnat de Belgique de volleyball, Maaseik est déjà assuré de disputer la finale. Le club limbourgeois est venu s’imposer 1-3 dans la salle de Roulers, le champion en titre qui devra réagir lors des deux derniers matchs. La différence entre les deux équipes était très faible. Dans chaque set, tout s’est résumé à des détails, mais à la fin, Maaseik a remporté les trois points: 1-3 (24-26; 25-23; 23-25; 25-27). Cox a marqué 21 points et fait mal à l’équipe locale. Tuerlinckx en a ajouté 19.

Alost a gagné à domicile face à Menin. Dans le deuxième set, les visiteurs égalisaient à une manche partout. Alost a ensuite poursuivi sur la ligne du match précédent. Mercredi, les Alostois avaient pris un point contre Roulers. Samedi, ils ont marqué les trois points à domicile : 25-22; 18-25; 25-22; 26-24. Gorski, meilleur marqueur du match (20), n’a pas permis à Menin de marquer un point.

Grâce aux victoires de Maaseik et d’Alost, Maaseik s’est assuré d’une place en finale. Avec 12 sur 12, il est même certain qu’il clôturera la Finale 4 en tant que leader, tout comme il a gagné la compétition régulière avant. L’autre finaliste sera connu à l’issue des deux derniers matchs. Roulers est en pole position avec 5 points mais Alost (4) et Menin (3) sont encore dans la course.

Source: Belga