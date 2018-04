Egypte: une cour suspend l’interdiction d’Uber et Careem

Une cour égyptienne a suspendu samedi un jugement interdisant les services de voitures de transport avec chauffeur (VTC) Uber et Careem, a indiqué une source judiciaire. En mars, le tribunal administratif du Caire s’est prononcé pour l’arrêt des activités de ces VTC après une requête d’un avocat représentant les chauffeurs de taxis.

Uber et Careem ont interjeté appel, et la décision prise samedi par la cour chargée des affaires urgentes suspend le jugement jusqu’à ce qu’une plus haute instance judiciaire tranche le sujet.

Ces deux services de VTC sont devenus très populaires en Egypte, où nombre d’usagers se plaignent de la qualité du service offert par les taxis, qui refusent parfois de mettre en marche leur compteur.

L’Américain Uber est implanté dans de nombreux pays. Careem, basé aux Emirats arabes unis, est présent au Moyen-Orient et en Asie.

Source: Belga