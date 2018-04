Coupe Davis – Sam Querrey bat Ruben Bemelmans en 3 sets, les US à une victoire des demies

L’Américain Sam Querrey, 14e joueur mondial, a remporté vendredi à Nashville, dans le Tennessee, le deuxième simple du quart de finale de Coupe Davis qui oppose l’équipe US à la Belgique. Il s’est imposé en trois sets face à Ruben Bemelmans, 110e mondial: 6-1, 7-6 (7/5), 7-5, en un peu plus de deux heures sur le court du Curb Event Center de l’Université Belmont (surface dure, indoor) où les Etats-Unis accueillent l’équipe belge. Le trentenaire a ainsi porté l’avance des joueurs de Jim Courier à 2 victoires à 0, avant le double de samedi. Il faudra donc un vrai miracle pour que l’équipe de Johan Van Herck parvienne à se placer dans le dernier carré: si les Etats-Unis remportent samedi la partie de double, ils seront assurés d’aller en demi-finale, contre le Kazakhstan ou la Croatie qui sont au coude à coude (1-1) après leur première journée.

Dans ce match décisif, Sander Gille et Joran Vliegen seront opposés, dès 16h00 locale (23h00 en Belgique), au duo Ryan Harrison – Jack Sock, une paire « relativement nouvelle » de l’aveu même de la fédération américaine.

Plus tôt dans la journée de vendredi avait eu lieu le match d’ouverture du quart de finale entre les deux nations, qui s’affrontent pour la première fois en Coupe Davis depuis 2005. Le principal atout des Américains, le grand John Isner (ATP 9) avait alors battu Joris De Loore (ATP 319) en quatre sets, 6-3 6-7 (4/7) 7-6 (10/8) 6-4, malgré une belle résistance du Belge.

