Coupe Davis – Joris De Loore bataille fermement mais s’incline face à Isner, 1-0 pour les Américains

Le Brugeois Joris De Loore (ATP 319) est passé tout près de l’exploit, vendredi en ouverture du quart de finale de la Coupe Davis qui oppose la Belgique aux Etats-Unis à Nashville, dans le Tennessee. Sur la surface dure du « Curb Event Center », le jeune Belge de 24 ans a brillamment résisté face au numéro un américain John Isner, 9e joueur mondial, mais a fini par s’incliner, en 4 sets et 3h14 de jeu. Le score: 6-3 6-7 (4/7) 7-6 (10/8) 6-4 en faveur du grand Américain, qui culmine à plus de 2 mètres. Grâce à la victoire du joueur de 32 ans, vainqueur le week-end dernier du Masters 1000 de Miami, les joueurs du capitaine Jim Courier prennent l’ascendant dans ce quart de finale. Les USA mènent 1-0, avant le second simple de la première journée, qui doit opposer Sam Querrey à Ruben Bemelmans.

Source: Belga