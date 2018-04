Attaque à Münster – Les politiques expriment leurs condoléances

Plusieurs politiques en Allemagne et à l’étranger ont exprimé samedi leurs condoléances envers les victimes de l’attaque à Münster, lors de laquelle un homme a foncé vers la foule avec sa camionnette, faisant trois morts. L’homme, qui souffrait de troubles psychiques, selon plusieurs médias allemands, s’est ensuite donné la mort, se tirant une balle « dans son véhicule », selon les autorités. « Les informations qui nous parviennent de Münster sont horribles », a déclaré le président allemand, Frank-Walter Steinmeier. « Nous devons faire face à un acte d’une grande violence. Mes pensées vont aux victimes et à leur famille. Mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un être cher. »

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dit « pleurer avec Münster ». « Mes pensées vont aux victimes et aux membres de leur famille. Ma plus grande reconnaissance va à ceux qui offrent leur aide en ces temps difficiles. Je leur souhaite à eux et aux blessés beaucoup de courage. »

Le président français Emmanuel Macron a présenté samedi soir sur Twitter ses condoléances à l’Allemagne pour « l’attaque de Münster ». « Toutes mes pensées pour les victimes de l’attaque de Münster. La France partage la souffrance de l’Allemagne », a écrit M. Macron.

En Belgique, le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, a tweeté que « ses pensées vont aux victimes et aux blessés de Münster, ainsi qu’à leur famille et leurs amis ». Le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, s’est joint à ces condoléances, ajoutant que ses pensées vont aussi « aux services d’urgence et à la police de Rhénanie-du-Nod-Westphalie ». Il en a profité pour indiquer que « pour l’instant, nous ne voyons aucun lien avec la Belgique ».

Source: Belga