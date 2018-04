Il faut transpirer pour être heureux

Tweet on Twitter

Une méta-analyse américaine montre que les personnes en quête de bonheur devraient essayer de se mettre au sport ou d’augmenter leur activité physique, et ce à n’importe quel âge.

Même si des recherches précédentes avaient mis en lumière les bienfaits de l’activité physique sur la dépression et l’anxiété, peu d’études avaient été menées sur les effets du sport sur la satisfaction.

Pour creuser cet aspect, Weiyun Chen et Zhanjia Zhang, de l’université du Michigan, ont passé en revue 23 études sur le bonheur et l’activité physique.

Ces recherches comprenaient des données concernant des milliers de participants dans différents pays. L’échantillon était très représentatif de la population mondiale avec des adultes, des seniors, des adolescents, des enfants et même des personnes ayant survécu au cancer.

Bien que huit études interventionnelles analysées par les chercheurs arrivaient à des résultats contradictoires, les quinze études observationnelles passées en revue montraient toutes une association directe ou indirecte entre le bonheur et l’exercice. Les scientifiques ont même trouvé qu’une journée de sport par semaine pouvait suffire à augmenter la satisfaction de certains.

Le bonheur est dans le sport

Les chercheurs ont trouvé que les personnes considérées comme insuffisamment actives étaient tout de même plus susceptibles (+20%) d’être heureuses que celles qui ne se dépensaient pas du tout. Ce chiffre augmentait pour atteindre les +29% chez les personnes suffisamment actives et décollait à +52% chez les sujets très actifs.

Cependant, pour les personnes qui ne pensent pas pouvoir atteindre le niveau « très actif », les chercheurs ont aussi noté qu’il y avait un seuil pour doper son bien-être. Plusieurs études ont montré que les niveaux de satisfaction étaient les mêmes que l’on se dépense entre 150 et 300 minutes par semaine ou plus de 300 minutes par semaine.

Pour les jeunes et les vieux

En analysant les effets de l’exercice sur différents groupes d’âge, les résultats ont montré que l’activité physique semblait avoir un effet positif sur les niveaux de satisfaction des jeunes et des vieux. De manière plus spécifique, augmenter son activité pouvait aussi aider les femmes ayant dû faire face à un cancer ovarien, les enfants et les adolescents atteints d’infirmité motrice cérébrale, ainsi que les toxicomanes.

Parmi les types d’exercice ayant des effets positifs sur plusieurs types de populations, on note les exercices d’aérobie, les activités scolaires sportives pour les enfants, ainsi que les étirements et les exercices d’équilibre.

Les deux auteurs ont cependant tenu à préciser que de plus amples recherches étaient nécessaires pour aider à déterminer comment l’activité physique influençait la satisfaction et quels niveaux entraînaient les meilleurs résultats sur l’humeur.