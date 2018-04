Une « Green Run » à Bruxelles pour ramasser un maximum de déchets

L’Auberge de Jeunesse Jacques Brel, située rue de la Sablonnière, à Bruxelles, organise le 22 avril prochain, à 14 heures, la Green Run, une course à pied inédite en plein cœur de Bruxelles dont l’objectif est de ramasser le plus de déchets possible dans les rues et parcs de la capitale.

Les participants à cette course originale parcourront différents endroits emblématiques de Bruxelles comme le jardin Botanique, le parc Royal ainsi que plusieurs rues du centre historique de la ville. A la fin du parcours, le « green runner » qui aura ramassé le plus de détritus aura l’opportunité de gagner une nuitée et un petit-déjeuner pour deux personnes dans l’une des 9 Auberges de Wallonie et de Bruxelles.

L’Auberge de Jeunesse Jacques Brel s’est inspirée du plogging pour mettre au point son événement. Ce sport, venu tout droit de Suède, révolutionne la façon d’envisager la course à pied: en plus de chausser leurs baskets, les sportifs se munissent simplement d’un sac poubelle pour collecter les détritus. Sous son aspect ludique, le plogging est néanmoins une activité plutôt physique.

Des valeurs « vertes » dans les auberges de jeunesse

« Cet événement se rapporte aux valeurs de notre asbl, qui veut promouvoir le développement durable et adopter une démarche de protection de l’environnement », expliquent les organisatrices de la course, Caroline Rase et Lola Dumoulin. De nombreuses labellisations existent aujourd’hui pour mettre en avant les établissements qui font des efforts pour l’environnement.

