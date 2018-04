Stoffel Vandoorne (McLaren) 10e de la 2e séance d’essais libres dominée par les Ferrari

Tweet on Twitter

Treizième de la première séance, Stoffel Vandoorne a signé le 10e chrono de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Bahreïn de Formule 1, disputée vendredi en nocturne sur le circuit international de Sakhir. Le pilote courtraisien a signé le meilleur de ses 35 tours en 1:31.422 à 1.605 seconde de la Ferrari du Finlandais Kimi Räikkönen, meilleur temps de cette séance en 1:29.817. La Ferrari de l’Allemand Sebastian Vettel, vainqueur du Grand Prix d’Australie, le premier de la saison, a réalisé le 2e temps à 11/1000es de seconde (1:29.828) de son équipier. Les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du champion du monde en titre le Britannique Lewis Hamilton ont réalisé les 3e et 4e performances de la séance à 563 et 655/1000es.

Le Néerlandais, aux racines partiellement belges, Max Verstappen (Red Bull) pointe au 5e rang à 928/1000es de Räikkönen. Il a devancé de 6/1000es son équipier australien Daniel Ricciardo, auteur du meilleur temps de la première session.

Vandoorne s’est classé juste derrière son équipier Fernando Alonso, 9e. Il a cédé 140/1000es au double champion du monde espagnol. La 3e séance libre et les qualifications de ce 2e des 21 Grands Prix de la saison se dérouleront samedi.

Source: Belga