Sonné en Ligue des Champions, Manchester City peut se refaire une santé avec un titre

Le derby de Manchester, prévu samedi à 18h30, aura peut-être une saveur particulière pour City. Lourdement battu en Ligue des Champions mercredi à Liverpool (3-0), les ‘Citizens’ ont l’occasion de se refaire une santé contre leur voisin United et surtout d’ajouter un cinquième titre de champion d’Angleterre à leur palmarès. Et ce, quelques semaines après avoir déjà remporté la Coupe de la Ligue. City a été un rouleau compresseur en Angleterre cette saison. Les troupes de Pep Guardiola affichent, après 31 journées, un bilan de 27 victoires, trois partages et une seule défaite (contre… Liverpool), avec 88 buts marqués et 21 encaissés. Deuxièmes, les ‘Red Devils’ de José Mourinho accusent un retard de 18 unités. En clair, en s’imposant samedi dans le derby, City ne pourra plus être rejoint et pourra célébrer son cinquième titre de champion d’Angleterre, le troisième depuis la reprise du club par un fonds d’investissement d’Abu Dhabi, après ceux de 1937, 1968, 2012 et 2014.

Seuls quatre joueurs de l’effectif actuel étaient présents en 2012, lorsque City avait mis fin à une disette de 44 ans: Vincent Kompany, Yaya Touré, David Silva et Sergio Agüero. Double champion de Belgique avec Anderlecht (2004 et 2006), Kompany décrocherait un cinquième titre de champion national. Pour Kevin De Bruyne, il s’agirait d’un deuxième sacre national, après celui remporté avec Genk en 2011.

En cas de succès, les ‘Citizens’ auront peu le temps de faire la fête. Mardi, ils devront tenter l’exploit de renverser la situation face à Liverpool en quarts de finale de Ligue des Champions.

Source: Belga