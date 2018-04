« Ogier est trop fort, mais on va continuer à attaquer »

Malgré une 2e place au général à 33.6 secondes du leader Sébastien Ogier, Thierry Neuville et son co-pilote Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC) ont connu une difficile première journée, vendredi au Tour de Corse. « Ce ne fut pas notre meilleur début de rallye », a reconnu Thierry Neuville. « Mais nous savons qu’il y a encore de longues spéciales devant nous et nous devons donc rester positifs. Ce matin, je n’ai pas eu un bon feeling avec la voiture. Les freins n’ont pas réagi efficacement. Les ajustements effectués à dans l’après-midi allaient dans la bonne direction. Ogier est très rapide et nous devons accepter que nous ne pouvons pas le battre pour le moment. Nous allons essayer de l’attaquer du mieux possible demain. Nous sommes maintenant deuxièmes et nous avons une petite avance sur le troisième au classement. Notre objectif est de consolider cette deuxième place »,

Source: Belga