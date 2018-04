MotoGP – Xavier Siméon 24e des deux premières séances d’essais libres du GP d’Argentine

Xavier Siméon a réalisé le 24e et dernier temps, vendredi à l’issue des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Argentine de motocyclisme dnas la catégorie reine MotoGP. Au guidon de sa Ducati de l’équipe Reale Avintia Racing, le Bruxellois a été chronométré en 1:42.192 à 2.797 secondes de la Honda officielle du champion du monde en titre Marc Marquez. L’Espagnol s’est montré le plus rapide le circuit des Termas de Rio Hondo, où la pluie s’est abattu par moments. Il a réalisé son meilleur tour en 1:39.395, devant la Honda LCR du Britannique Cal Crutchlow (à 404/1000es) et son coéquipier espagnol Dani Pedrosa (à 908/1000e).

Valentino Rossi, a réalisé le 7e temps (à 1.182 seconde).

Le pilote Ducati vice-champion du monde et vainqueur de la première course au Qatar, l’Italien Andrea Dovizioso, 15e temps global (24e de la 2e séance), a été largement distancé (1.543 seconde).

.

Source: Belga