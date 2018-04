Mort à 82 ans du réalisateur de films d’animation Isao Takahata

Le réalisateur japonais de films d’animation Isao Takahata, cofondateur du studio d’animation Ghibli et connu pour « Le tombeau des lucioles », est mort à l’âge de 82 ans, ont rapporté les médias japonais. Il est décédé dans un hôpital de Tokyo, selon la chaîne de télévision publique NHK, qui cite des sources proches du réalisateur sans les nommer.

Réalisateur engagé, passionné de littérature française et notamment de Jacques Prévert, M. Takahata avait créé en 1985 le studio japonais d’animation Ghibli avec son cadet, complice et parfois rival Hayao Miyazaki.

M. Takahata s’est d’abord fait un nom avec « Le tombeau des lucioles » (1988), histoire à pleurer de deux orphelins durant la guerre et oeuvre que beaucoup considèrent comme son plus grand film. Puis ont suivi « Pompoko » (1994), Cristal du meilleur long métrage au festival d’Annecy il y a deux décennies, et « Mes voisins les Yamada » (1999).

Plus récemment, il a mis en images le Conte de la Princesse Kaguya, une redécouverte de ce classique du répertoire nippon qui lui a valu une nomination en 2015 dans la catégorie du meilleur film d’animation aux Oscars.

La même année, il avait été élevé à Tokyo au grade d’officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, une reconnaissance d’un travail artistique hautement apprécié dans l’Hexagone.

