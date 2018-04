Mondial 2019 (dames) – Qualifications – Les Red Flames visent les 3 points contre le Portugal avant d’aller défier l’Italie

Les Red Flames disputent ce vendredi (19h30) à Louvain leur quatrième rencontre de qualification à la Coupe du monde de football féminin, organisée en France en 2019. Les joueuses d’Ives Serneels auront face à elles le Portugal, en quête de points après un début de campagne difficile. Une victoire est indispensable pour les Red Flames, attendues mardi (18h00) par l’Italie dans le match au sommet du groupe 6. « Tout le monde veut s’envoler pour l’Italie avec le maximum de points », a prévenu le sélectionneur Ives Serneels. Sur la lancée de leur première participation à l’Euro, l’été dernier, les Belges ont parfaitement entamé les qualifications, avec des victoires à domicile sur la Moldavie (12-0) et la Roumanie (3-2) et un succès en déplacement au Portugal (0-1).

Les protégées d’Ives Serneels retrouvent les Portugaises ce vendredi à Louvain. Avec seulement 3 points en trois rencontres, le Portugal est déjà au pied du mur. En s’imposant, les Flames seraient pratiquement déjà assurées de terminer au moins à la deuxième place du groupe. Mais seuls les quatre meilleurs deuxièmes disputeront les barrages avec le tout dernier ticket qualificatif en jeu. C’est donc la première place, directement qualificative, que visent nos compatriotes.

Dès lors, la victoire est impérative vendredi afin de se rendre en Italie, mardi à Ferrara, avec le maximum de points. Les Italiennes sont en tête du groupe avec 12 points et un match de plus. Les ‘Azzurre’ joueront vendredi en Moldavie (12h00). Le match de mardi permettra à l’une des deux équipes de prendre l’ascendant alors que le match retour aura lieu le 4 septembre, en clôture des qualifications.

Les supporters belges ont bien compris l’importance du match contre le Portugal: mercredi soir, 6.700 places avaient été vendues, alors que le record d’assistance pour un match des Red Flames est de 6.800.

Source: Belga