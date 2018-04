Mondial 2019 (dames) – Qualifications – Janice Cayman est passée en fin de match « du paradis à l’enfer »

Janice Cayman a subi un coup dur contre le Portugal vendredi soir dans le temps additionnel. Le partage arraché 1-1 par les Lusitaniennes est synonyme de perte des premiers points perdus par les Red Flames dans ces qualifications du Mondial 2019. Les filles de l’entraîneur national Ives Serneels doivent se rendre mardi en Italie avec beaucoup de pression supplémentaire sur les épaules. « Nous n’avions pas bien commencé, mais les choses se sont beaucoup mieux passées en deuxième mi-temps: malheureusement, nous n’avons pu marquer que tard et immédiatement après, le but égalisateur est tombé. Nous sommes vraiment allées du paradis à l’enfer. Je ne sais pas si j’ai déjà eu ce sentiment pendant un match », a admis le Soulier d’or.

« C’était un match très fermé, et le Portugal n’a pas eu d’occasions non plus. Elles l’ont vraiment bien fermé, nous étions trop nerveuses avec le ballon. De plus, nous perdions le ballon trop rapidement. En seconde mi-temps, la situation s’est améliorée et nous nous sommes immédiatement créé quelques occasions. »

« Malheureusement, nous perdons deux points et nous devons maintenant travailler aussi vite que possible en vue du match de mardi. Nous devons l’aborder comme nous l’avons prévu, et cela ne changera rien. L’Italie est un autre type d’équipe : un peu plus rigide, mais très dangereux en contre. Ce sera une autre sorte de rencontre. »

