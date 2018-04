Mondial 2019 (dames) – Qualifications – « Il y a eu trop de petites fautes en première période », reconnaît Serneels

« Tout le monde est déçu », a réagi le sélectionneur Ives Serneels après le partage concédé dans les derniers instants de la partie par les Red Flames, vendredi, contre le Portugal, en qualification au Mondial 2019 de football féminin. « Quand tu marques à la 90e, tu ne peux pas prendre de but ensuite… » « La première mi-temps n’était pas facile. Il y avait trop de petites fautes, notamment en possession du ballon. D’ailleurs on ne s’est presque pas créé d’occasions. Je suis content de notre réaction en deuxième période. On a su se créer des occasions. Il a parfois manqué la dernière passe… »

Les Red Flames restent deuxièmes du groupe, avec 10 points, 5 de moins que l’Italie (qui a joué un match de plus), leur prochain adversaire mardi. « Nous voulions aller là-bas avec le maximum de points. Ce n’est pas le cas. Il faudra être parfait. Nous avons aussi de la qualité et il y a la possibilité de faire quelque chose. »

Le match contre le Portugal a enregistré un nouveau record d’affluence pour les Red Flames, 7.100 spectateurs. « Les spectateurs ont été magnifiques. La première mi-temps, nous pouvions jouer mieux, mais les supporters ont continué à nous encourager. En deuxième mi-temps, les joueuses ont mieux joué et les supporters ont continué à chanter. Tout cela a créé le ‘flow’ qui a mené au but », a conclu Serneels.

Source: Belga