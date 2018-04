Mondial 2019 (dames) – Qualifications – « C’est frustrant », réagit Aline Zeler après le partage contre le Portugal

Malgré un but tardif de Tine De Caigny, la Belgique a été rejointe par le Portugal dans les derniers instants de la partie (1-1), vendredi, en qualification au Mondial 2019 de football féminin. « C’est râlant, c’est frustrant », a regretté Aline Zeler. « On marque en fin de rencontre sur phase arrêtée. Avant cela, on avait eu le penalty (raté par Tessa Wullaert, ndlr). Et au bout du compte, c’est le Portugal qui marque. Le but vient après une perte de balle au milieu du terrain. C’est un détail, mais à ce niveau ça compte… »

Les Red Flames ont eu du mal à se créer des occasions en première période. « C’est lié à des mauvaises décisions en possession du ballon. Il y a aussi eu beaucoup de pertes de balles. Il n’y avait pas toujours une troisième fille sans ballon, ça manquait de mouvement. En deuxième mi-temps c’était mieux. Tout le monde voyait qu’il fallait passer par les flancs. »

La Belgique compte désormais 5 points de retard (et un match de moins) que l’Italie, son prochain adversaire, mardi. « Avec la pression, on va être obligées à jouer en avant, cela va peut-être nous pousser », a souri Zeler. « A présent, on doit gagner deux fois contre l’Italie. Sur base de la prestation du jour, on doit soigner le ‘passing’ et améliorer le jeu sans ballon. »

Source: Belga