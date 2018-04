Luc Devroe succède officiellement à Herman Van Holsbeeck au poste de directeur sportif

Un communiqué chasse un autre ce vendredi à Anderlecht. Peu après avoir annoncé qu’il se séparait de son manager Herman Van Holsbeeck, le club bruxellois champion de Belgique a en effet confirmé, sans surprise, qu’il a « décidé d’engager Luc Devroe comme nouveau directeur sportif », avec pour mission de « se mettre immédiatement au travail ». Arrivé d’Ostende où il était déjà le bras droit du nouveau président d’Anderlecht Marc Coucke, Luc Devroe, 52 ans, un ancien gardien de but, entre autres d’Ostende, avait auparavant occupé les mêmes fonctions au Club Bruges, où il a également joué, et à Roulers. « Des expériences qui me seront utiles », déclare-t-il sur le site internet du Sporting, « je suis fier de pouvoir maintenant diriger la cellule sportive du plus grand club du Royaume. »

A Ostende, rappelle le communiqué, « Coucke et Devroe ont réussi à décrocher la première qualification du club côtier pour une compétition continentale ». Les objectifs seront forcément plus élevés à Anderlecht, mais le premier discours de Devroe annonce une politique plutôt sage.

« Nous devons viser une double occupation des postes, de préférence avec de jeunes joueurs, qui seront si possible de nationalité belge », dit-il afin de préciser sa vision sportive. « Quand nous transférons un joueur, il doit toujours constituer une plus-value directe ou potentielle pour notre équipe. J’attache beaucoup d’importance au scouting, tandis que la formation des jeunes restera elle aussi notre grande priorité. De cette manière, l’identité de la maison anderlechtoise doit être préservée, et nous devrions aussi parvenir à atteindre nos objectifs sportifs. »

Source: Belga