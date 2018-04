La CGSP Cheminots annonce « une réaction appropriée » aux critères de pénibilité

Tweet on Twitter

La CGSP Cheminots réaffirme vendredi « sa totale opposition » à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur les fonctions pénibles. Elle annonce « une réaction appropriée à la hauteur de cette nouvelle attaque du gouvernement ». Le bureau exécutif national du syndicat se réunira le 24 avril pour décider d’éventuelles actions. Vendredi dernier, le gouvernement fédéral a donné mandat au ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine (MR), d’ouvrir la concertation sociale à propos des fonctions pénibles. Le conseil des ministres a approuvé l’avant-projet de loi qui contient les critères de pénibilité (contraintes physiques, organisation du travail, risque de sécurité et pénibilité mentale ou émotionnelle) et les coefficients qui seront appliqués à la carrière pour permettre aux travailleurs de partir plus tôt à la retraite ou d’augmenter leur pension.

Dans un communiqué, la CGSP Cheminots déplore « l’absence de toute concertation » dans ce dossier. « Nous avions raison de mener des actions fin 2017 et début 2018 », ajoute-t-il. Selon le syndicat, les nouvelles dispositions « mettront en péril » le régime de pension de l’ensemble des cheminots. « Ils presteront plus longtemps et les montants des retraites seront revus à la baisse », souligne le président de la CGSP Cheminots, Michel Abdissi.

L’organisation syndicale annonce donc une réaction « appropriée », qui sera décidée lors du bureau exécutif national prévu le mardi 24 avril. « Des représentants de toutes les régionales seront présents et nous réexpliquerons tout ce qui est dangereux dans cette réforme », poursuit Michel Abdissi. « Nous déciderons alors comment réagir. »

Source: Belga