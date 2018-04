Tweet on Twitter

Herman Van Holsbeeck n’est plus le manager général d’Anderlecht, rapporte la presse belge vendredi matin. Après 15 années au Sporting d’Anderlecht, Herman Van Holsbeeck ne poursuivra pas l’aventure avec les Mauves, repris par Marc Coucke officiellement le mois dernier. Le porte-parole d’Anderlecht, David Steegen n’a pas voulu encore confirmer l’information. « Anderlecht ne fait encore aucun commentaire », a-t-il expliqué à l’Agence BELGA. L’information était dans l’air depuis un moment et l’annonce du rachat du club bruxellois par l’homme d’affaire Marc Coucke, mais le principal intéressé à fait savoir brièvement vendredi matin au centre d’entraînement de Neerpede qu’il n’était plus le manager général du Sporting d’Anderlecht. Selon Sporza, il a salué le personnel, rendu les clés de sa voiture avant de quitter le complexe avec son épouse.

Herman Van Holsbeeck, 63 ans, avait pris la succession de Michel Verschueren au sein de la maison Mauve. Il a d’abord travaillé dans l’ombre avant de prendre les commandes de la destinée sportive du club en 2004. Il aura participé sur le plan national à la conquête de 8 titres, en 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014 et 2017, et d’une Coupe de Belgique en 2008.

Il est remplacé par Luc Devroe, l’ex-manager du KV Ostende, l’ancien club de Marc Coucke.

Source: Belga