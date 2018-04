Dîner Trump/Macron fin avril dans la demeure historique de George Washington

Tweet on Twitter

Donald et Mélania Trump accueilleront Emmanuel et Brigitte Macron pour un dîner à Mount Vernon, demeure historique de George Washington, à l’occasion de la visite d’Etat du président français fin avril. Le domaine ayant appartenu au premier président des Etats-Unis sera « un magnifique rappel du statut unique de la France, tout premier allié de l’Amérique », a souligné vendredi Sarah Sanders, porte-parole de l’exécutif américain.

Au lendemain de ce « dîner privé » prévu le 23 avril, M. Macron sera reçu à la Maison Blanche pour la première visite d’Etat de la présidence Trump.

Et le 25 avril, le chef de l’Etat français s’adressera aux parlementaires du Congrès américain, réunis en session conjointe.

M. Macron, qui entretient de bonnes relations avec son homologue américain, avait déroulé le tapis rouge à ce dernier en juillet dernier à Paris. Le couple Trump avait en particulier été convié à un dîner au deuxième étage de la Tour Eiffel, qui offre une vue imprenable sur Paris.

Mount Vernon, qui est ouvert au grand public, est situé en Virginie, à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale fédérale.

En 2007, Nicolas Sarkozy y avait participé à une réunion de travail avec son homologue de l’époque, George W. Bush.

source: Belga