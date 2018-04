Coupe Davis: Alexander Zverev, facile vainqueur de David Ferrer, apporte un premier point à l’Allemagne

Tweet on Twitter

Alexander Zverev a justifié son rang de 4e joueur mondial vendredi en venant facilement à bout de l’Espagnol David Ferrer (ATP 33). Le jeune allemand de 20 ans s’est imposé 6-4, 6-2 et 6-2 contre un spécialiste du jeu sur terre battue. Grâce au succès de son leader, l’Allemagne mène 0-1 contre l’Espagne dans ce quart de finale de Coupe Davis disputé dans les arènes de Valence. Dans la foulée, le N.1 mondial Rafael Nadal fera sa rentrée et affrontera, pour égaliser, Philipp Kohlschreiber (ATP 34). Le Majorquin de 31 ans n’a plus joué depuis son abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie en janvier dernier. Une blessure à la cuisse l’a tenu éloigné des terrains depuis lors.

Le Taureau de Manacor a déjà remporté la Coupe Davis à quatre reprises (2004, 2008, 2009, 2011). Dimanche, l’homme aux 16 titres en Grand Chelem, dont 10 à Roland-Garros, pourrait se mesurer à Zverev dans un duel qui s’annonce palpitant.

Samedi se tiendra le double avant les deux dernières oppositions prévues dimanche.

Source: Belga