MiNT : À cause des garçons (on s’allume pour de bon)

Trois parcours, trois volontés, trois aboutissements : la sple(e)ndide première incursion de Thousand en langue française, le premier Olympia de Gauvain Sers et l’envol du Belge Thomas Gabriel.

Thousand – Salomé qui danse

Une partie de l’adolescence de Stéphane Milochevitch s’est jouée au Texas, puis il est rentré en France. L’impatriation a débouché sur des premiers albums en anglais. Un nouveau défi s’est pourtant présenté en 2015, celui de l’extimité en langue française. Résultat ? Déconcertant, enivrant. Thousand est devenu ma nouvelle fixation musicale et je suis loin d’être isolé dans ma nouvelle obsession : les adjectifs les plus délicieux ont déjà été évoqués par la presse musicale en France pour qualifier Le Tunnel Végétal, nouvel album de son projet, Thousand.

Ses influences littéraires m’ont fait entrer dans un curieux mélange d’intime et de fiction. Où des expressions se répètent, d’un track à l’autre. On rêve avec lui au fil des dix titres rédigés à la manière des associations libres, comme des résidus de rêves (ou cauchemars) que nous aurions en commun avec lui, mais auxquels il a pu donner un sens (lui).

Un album exigeant, élaboré avec finesse, rigueur et un véritable sens littéraire dans l’écriture. En cherchant un peu des traces de lui sur les réseaux sociaux, on apprend qu’il peint. Stéphane, qui répond dans la minute – ou presque – aux messages postés sur sa page officiel (avec le tutoiement pour règle), est un univers enivrant, insondable, animal, sexuel. Un abîme.

Sa page Facebook

Gauvain Sers – Dans mes poches

Une guitare à la main et une casquette sur la tête, vous ne trouverez probablement pas plus français en ces temps que Gauvain Sers, un jeune garçon de 28 ans que certains comparent déjà à Brassens ou Renaud (dont il a assuré la première partie en 2016). Fin mars, il hantait déjà la mythique scène de l’Olympia à Paris. L’auteur-compositeur-interprète est originaire de Limoges. Son album Pourvu, sorti en juin 2017, est déjà certifié disque de platine. MiNT aime Dans mes poches et son fabuleux clip de bande dessinée et dont les dessins sont signés André Juillard. Gauvain Sers est entré en playlist pour un bon bout de temps.

Son site web

Thomas Gabriel – Please Stay

Venu de Chimay conquérir The Voice durant la saison 3, Thomas Vereecke n’a renoncé à rien. Pour se faire un nom, il a choisi ses deux prénom et il est devenu Thomas Gabriel. Son premier album, Another Day, est sorti en janvier dernier. Désormais produit par Alonza Bevan du groupe Kula Shaker, il semble avoir choisi exclusivement la langue anglaise pour s’exprimer, à l’aide de la guitare, dans un style rock pur. Le single Please Stay, sorti fin 2017, est la meilleure porte d’entrée à ce joli travail.

Sa page Facebook

Cette semaine, les découvertes musicales de MiNT sont en mode best-of, à 18h30, avec Shalimar Debru et Cédric Godart.

Cédric Godart

@cedricgodart