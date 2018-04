« Les Dents de la mer » en concert pour la première fois en Belgique

Tweet on Twitter

Le film culte « Les Dents de la mer » sera pour la première fois diffusé en Belgique sur grand écran accompagné sur scène d’un orchestre symphonique, Brussels Philharmonic.

Au milieu des années 1970, le film « Les Dents de la mer » (« Jaws », dans sa version originale) avait fait frissonner les spectateurs du monde entier.

Un film et une musique cultes

Adapté d’un roman de Peter Benchley, ce film réalisé par Steven Spielberg plonge le public dans les aventures sanglantes d’une petite ville côtière où un grand requin blanc répand la terreur. La musique, composée par John Williams, a beaucoup contribué au frisson des spectateurs et au succès du film. Cette bande originale avait d’ailleurs valu au compositeur un Oscar.

Plus de 40 ans après sa sortie, « Les Dents de la mer » continue de fasciner des générations entières. Il y a par exemple déjà eu des projections du film dans des piscines … où le public assiste à la séance installé dans une bouée gonflable.

Deux concerts à Flagey

À Bruxelles, pas de projection les pieds de l’eau, mais une expérience sonore unique. En effet, les 21 et 23 septembre, à Bruxelles, le film sera projeté sur un écran géant en compagnie d’un orchestre symphonique qui jouera en temps réel la musique du film.

La projection et le concert seront donnés à Flagey. Le Brussels Philharmonic dirigé par le chef d’orchestre Dirk Brossé se chargera de jouer la musique composée par John Williams. Les préventes pour ces deux concerts uniques débutent ce vendredi 6 avril à 9h. Les prix des places varie entre 31 et 41 €, avec des tarifs réduits pour les moins de 26 et de 18 ans.