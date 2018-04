Tweet on Twitter

Le parti Islam, qui compte se présenter dans 28 communes en Wallonie et à Bruxelles lors des élections communales du 14 octobre prochain, a dévoilé des éléments de son programme, basé sur les principes du coran et de la charia et visant à l’établissement d’une « démocratie islamiste ».

L’un des cofondateurs du parti, Redouane Ahrouch, qui est conseiller communal à Anderlecht, a expliqué qu’Islam prônait l’établissement d’un État islamique en Belgique ainsi que l’instauration de la charia.

Un objectif qui doit être atteint sans pour autant toucher à la Constitution belge, a toutefois souligné M. Ahrouch, par ailleurs chauffeur de bus à la STIB.

« Nous rassemblons et nous cherchons tout ce qui est bien dans les autres partis. Notre programme est une synthèse de tous les partis, de l’extrême gauche à l’extrême droite », a-t-il dit.

Des transports publics séparés pour les hommes et les femmes

M. Ahrouch souhaite aussi séparer les hommes et les femmes dans les transports publics.

« Durant les heures de pointe, certaines personnes, surtout d’origine étrangère, profitent du fait que les véhicules sont pleins à craquer pour se ‘coller’ aux femmes. Ce ne sont pas seulement les femmes musulmanes qui se sentent ainsi humiliées. C’est pourquoi je plaide pour les hommes montent à l’avant et les femmes à l’arrière », a-t-il précisé.

Selon M. Ahrouch, un tiers de la population bruxelloise est musulmane. « Avec ce nom (Islam), nous représentons ce groupe », a ajouté le conseiller communal anderlechtois.

« D’ici douze ans, en 2030, Bruxelles sera principalement composée de musulmans. Et que souhaitez vous: un médiateur ou un extrémiste? Tous comme les francophones ont le FDF (devenu DéFI, ndlr), il y a maintenant le parti Islam pour les musulmans. »

Le parti Islam compte deux conseillers communaux, l’un à Anderlecht, l’autre à Molenbeek.