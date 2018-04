Xia Boyu, double amputé des jambes, part à l’assaut de l’Everest

Un alpiniste chinois, amputé des deux jambes suite à des engelures il y a 40 ans, espère pouvoir enfin réaliser son rêve de gravir l’Everest. En effet, la Cour suprême népalaise a révoqué une loi controversée interdisant l’ascension aux doubles amputés et aux aveugles.

Xia Boyu est le premier double amputé à recevoir la permission d’escalader l’Everest depuis que la loi a été abrogée. L’homme âgé de 69 ans a déclaré que la loi, introduite en décembre dernier, était « discriminatoire envers les handicapés ». « J’ai paniqué en entendant la nouvelle car cela signifiait que je ne pourrais jamais réaliser mon rêve. Je pensais ‘comment pourrais-je obtenir un permis désormais?’ », a raconté Xia.

Jugeant la mesure discriminatoire, des organisations de défense des droits des handicapés ont finalement obtenu son annulation par la justice le mois dernier. La tentative de Xia de franchir la montagne de 8.848 mètres sera sa cinquième.

Quatre tentatives malheureuses

La première remonte à 1975. Il faisait partie d’une équipe chinoise lorsque le groupe a dû faire face à des conditions climatiques extrêmes juste en dessous du sommet. Soumis au manque d’oxygène et aux températures glaciales, il échouera et devra se faire amputer des deux pieds. En 1996, il se fait diagnostiquer un lymphome et doit, cette fois-ci, se faire amputer des deux jambes au niveau des genoux. Tenace, il retourne à l’assaut de l’Everest en 2014 mais une avalanche tue 16 sherpas et force la plupart des expéditions à reporter leur tentative.

De retour l’année suivante, c’est le violent tremblement de terre, qui tua 9.000 personnes au Nepal, qui écourte la saison. Sa dernière tentative, en 2016, fut presque la bonne mais de mauvaises conditions climatiques le contraignent à faire demi-tour alors qu’il se trouve à seulement 200 mètres du sommet.

Un challenge du destin

« Grimper le mont Everest est mon rêve. Je dois le réaliser. C’est aussi un challenge personnel, un challenge du destin », explique Xia. Son guide, qui en est à 8 ascensions victorieuses, espère que Xia pourra enfin atteindre le sommet. « Il s’est entraîné et a déjà dépassé les 8.000 mètres par le passé », dit-il avec espoir.

Des centaines d’alpinistes convergent vers l’Everest chaque année durant le printemps quand les conditions deviennent plus supportables. L’année passée, 634 personnes sont parvenues jusqu’au sommet, mais sept autres sont mortes durant l’aventure.

Les autorités chinoise et népalaise, qui gèrent les permis, délivrent déjà les autorisations pour cette année. Mais cette saison, qui marque le 65ème anniversaire de la première ascension du toit du monde par Edmund Hillary et Tenzing Norgay, risque d’être chargée.