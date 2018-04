Optimisme mesuré pour la tenue d’élections en RDC

Tweet on Twitter

La République démocratique du Congo «semble s’acheminer» vers des élections à la date prévue du 23 décembre après deux reports, selon un rapport de l’International crisis group.

Le gouvernement du président Joseph Kabila a fait des «progrès ces derniers mois et semble s’acheminer vers l’organisation d’élections le 23 décembre 2018. Mais d’importantes inquiétudes demeurent sur la transparence et la qualité du scrutin», souligne l’ONG. Ces élections ont déjà été reportées deux fois en 2016 et 2017, avant d’être fixées au 23 décembre 2018.

Les perspectives de la tenue d’élections cette année se sont «améliorées, en partie en raison de pressions accrues sur le président de la part des dirigeants africains», estime le rapport. De nombreux éléments démontrent ainsi que «le régime prévoit sérieusement d’organiser des élections: publication du calendrier qui fixe les scrutins au 23 décembre 2018, promulgation de la loi électorale par le président Kabila, fin de l’enregistrement des électeurs par la commission électorale».

M. Kabila, qui dirige la RDC depuis 2001 et dont le dernier mandat constitutionnel a pris fin en décembre 2016, n’a pas encore présenté de dauphin. Pour le rapport, la désignation d’un successeur «pourrait provoquer des divisions, voire de violentes contestations, parmi les alliés de Kabila».