John Galliano fait une croix sur la fourrure et se met au végétarisme

Depuis quelques mois, plusieurs grandes enseignes prestigieuses de mode tirent un trait sur la fourrure dans leurs collections. Après Gucci, Versace ou encore Armani, c’est la Maison Margiela, dirigée artistiquement par le créateur John Galliano, qui saute le pas.

John Galliano, qui avait pourtant ramené les vraies fourrures sur les podiums à la fin des années 90, change du tout au tout sa conception des choses. « Aujourd’hui, on ne veut pas un produit, on veut une éthique, une maison qui défend des valeurs qu’on admire« , explique-t-il dans une interview accordée au magazine Elle. Le créateur définirait le vrai luxe par des produits authentiques, tels que le liège.

Deux facteurs lui ont fait changer sa vision des choses. Le premier, c’est sa rencontre avec le vice-président de l’association internationale de défense des animaux Peta, Dan Mathews. Ceux-ci, dont les positions étaient initialement opposées, ont su trouver un terrain d’entente au détour d’une baignade en mer. «Un été, je nageais dans la mer avec Pénélope Cruz à Saint-Tropez. Et là, la tête de Dan a surgi de l’eau. C’était comme Les Dents de la mer, très effrayant ! Je connaissais le travail de Dan, je le respectais, mais, sa réputation le précédait», a-t-il confié au magazine Elle. Le deuxième facteur est son petit chien, Gispy. «Il fait partie de la thérapie que j’ai entamée en Arizona. L’idée est de prendre soin de l’autre, de sortir de mon égocentrisme : ma vie est plus équilibrée», déclare le britannique de 57 ans.

En plus de retirer la fourrure de sa collection, John Galliano a décidé de devenir végétarien: «Je suis vraiment devenu végétarien pour être plus en forme. Je fais du sport, je prends soin de moi et je n’ai jamais été aussi lucide. La pression dans le milieu de la mode est la même, mais désormais je sais faire un pas de côté, méditer, et ma vie est passée du noir au blanc.»

Galliano est donc, à l’instar de ces collèges d’autres enseignes de luxe et de magasins grand public tels que H&M, Gap ou Zara, passé au « ruelty free». Peta, qui a posté sur son compte Instagram une liste de compagnies ayant banni la fourrure, pourra rajouter son nom sur cette liste.