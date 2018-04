Pas toujours facile la vie de chien. Pour se reposer, des chiens d’assistance ont pu profiter d’une journée de repos à Disneyland. Une occasion pour prendre de superbes photos et (quand même), de travailler un peu.

Le chien est le meilleur de l’homme, dit-on. Dans le cas de ceux-ci, on devrait plutôt parler des meilleurs compagnons. En effet, les chiens d’assistance permettent à de nombreuses personnes souffrant de handicaps divers de rester autonomes dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi, pour les récompenser, ceux-ci ont pu profiter d’une journée à Disneyland, aux Etats-Unis. Partagées sur les réseaux sociaux, les photos ont attendri les internautes.

Une formation intense

Ces chiens, tous des labradors et des golden retriever, suivent une formation intense avant de pouvoir accompagner efficacement leur maître. Bien entendu, ils n’étaient pas uniquement là pour se la couler douce. Ce genre de sortie participe en fait à la formation des chiens d’assistance. En effet, cela permet de les sociabiliser et de les habituer à des situations stressantes, entourés d’une foule d’inconnus. L’occasion aussi de rencontrer Winnie et surtout de poser pour les photographes dans tous les coins du parc.

