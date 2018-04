Vive le lin !

Tweet on Twitter

Vous adorez créer et coudre ? Le lin est le matériel parfait pour vos tenues de printemps et d’été. Vous trouverez chez Veritas ce must de la belle saison sous forme de tissu mais aussi de fil à tricoter ou à crocheter.

Le lin, léger et aéré, rayé ou uni, dans des coloris subtils de gris, bleu et beige, se laisse facilement transformer en élégants vêtements. Dans votre intérieur aussi, le lin amène une touche fraîche, sous la forme de housses de coussin, de nappes ou de serviettes.

Tricot ou crochet

Saviez-vous que vous pouvez aussi tricoter ou crocheter le lin? Avec Ligustro, Camelia et Soft Linen Mix, des fils de lin mélangé, vous réaliserez vos petits pulls d’été légers ainsi que des vêtements tout doux pour bébé en rose pastel, orange vif, bleu foncé ou toute autre couleur de la gamme qui vous plaira !

