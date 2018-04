Chantons sous la pluie avec Veritas et Metro

Tweet on Twitter

Un arc-en-ciel est apparu la semaine passée dans les gares d’Anvers-Central, Bruxelles-Central et Liège-Guillemins. Ce magnifique éventail coloré sur un ciel sombre annonçait la nouvelle collection pluie de Veritas, en collaboration avec Metro.

Impossible de le rater ce gigantesque arc-en-ciel surplombant quatre jolies dames! Elles étaient poursuivies par des averses locales et des éclairs, mais étaient heureusement bien au sec sous les parapluies de la collection Rainwear de Veritas. Et elles avaient apporté la touche finale à leur look avec un chapeau de pluie aux couleurs vives, un imper ou un poncho métallisé.

À l’occasion de cette nouvelle collection Rainwear, comprenant des imperméables, des chapeaux, des parapluies, des bottes, des housses de selle et des accessoires réfléchissants, les dames de Veritas distribuaient des bons de réduction de -15%.